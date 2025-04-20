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Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filmiyle Amman'da Gösterildi

Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' filmi, Amman'da büyük bir ilgiyle gösterildi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 02:11
Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filmiyle Amman'da Gösterildi

Serkan Bayram'ın Yaşamı 'Buğday Tanesi' İle Anlatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, Ürdün'ün başkenti Amman'da izleyicilerle buluştu.

Gösterim Detayları

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kral Hüseyin Kültür Sarayı'nda düzenlenen gösterime, Milletvekili Bayram'ın yanı sıra Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Ürdünlü milletvekilleri ve birçok davetli katıldı.

Filmle Verilen Mesajlar

Büyükelçi Caymazoğlu, programda yaptığı açıklamada, "Bu film, bir milletvekilinin hikayesini anlatıyor, insani tarafa odaklanıyor ve toplumlarımızın ortak acısını ve engelli insanların yaşadığı sıkıntıları yansıtıyor." dedi.

Caymazoğlu, engellerin başarıya engel olamayacağına vurgu yaparak, "Bu film, engelli olmayan insanların engelli bireylere bakış açısını değiştiriyor. Bu sebeple büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Bayram ve Fırat'ın İfadeleri

YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, "Bugün, Milletvekili Serkan Bayram'ı hayatını konu alan filmin gösteriminde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Fırat, Bayram'ın zorluklarına rağmen hayatta başarılı olmayı başarmış bir örnek olduğunu belirtti.

Milletvekili Bayram, filmin ve yaşam hikayesinin engellere karşı gösterdiği azmi, dayanıklılığı ve yaşam mücadelesini temsil ettiğini dile getirerek, "Dünyada bir buçuk milyar engelli insan var. İşte bu yüzden mücadelenin hikayesini herkese ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Barış Mesajı

Bayram, ayrıca İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Filistin hakkında da önemli mesajlar verdi: "Doğa affetmez ve bu hayattaki felaketler zordur. Dolayısıyla insanların birbirlerine karşı merhametli olmasını umuyoruz. Filistin ve Gazze için barış istiyoruz. Savaş, öldürme ve katliam istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan...

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Ürdün'ün başkenti Amman'da gösterildi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kral Hüseyin Kültür Sarayı'nda organize edilen gösterime, Milletvekili Bayram, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu (sağ 2), YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat (solda), Ürdünlü milletvekilleri ve çok sayıda ilgili katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan...

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Ürdün'ün başkenti Amman'da gösterildi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kral Hüseyin Kültür Sarayı'nda organize edilen gösterime, Milletvekili Bayram, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu (sağ 2), YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat (solda), Ürdünlü milletvekilleri ve çok sayıda ilgili katıldı.

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