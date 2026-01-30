Siirt Pervari'de Çığ Düşen Yol 3 Saatte Ulaşıma Açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde Gözlükuyu ile Karşıyaka köylerini bağlayan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:03
Gözlükuyu-Karşıyaka bağlantısı yeniden sağlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde, Gözlükuyu ile Karşıyaka köylerini birbirine bağlayan yolda çığ düşmesi sonucu ulaşım kesildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından çığ temizlenerek yol güvenli şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Yolun açılmasıyla iki köy arasındaki ulaşım tekrar köylülerin hizmetine sunuldu.

