Siirt Pervari'de çığ düşen yol 3 saatte ulaşıma açıldı
Gözlükuyu-Karşıyaka bağlantısı yeniden sağlandı
Siirt'in Pervari ilçesinde, Gözlükuyu ile Karşıyaka köylerini birbirine bağlayan yolda çığ düşmesi sonucu ulaşım kesildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından çığ temizlenerek yol güvenli şekilde yeniden ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasıyla iki köy arasındaki ulaşım tekrar köylülerin hizmetine sunuldu.
