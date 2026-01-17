Siirt'te Direkte Mahsur Kalan Kedi, Mahallelinin Battaniye Açmasıyla Kurtarıldı

Siirt Merkez Alan Mahallesi'nde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, mahallelinin açtığı battaniye sayesinde atlayarak kurtarıldı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:36
Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kedi güvenli şekilde kurtarıldı

Siirt'te damdan atlayıp elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Merkez Alan Mahallesi sakinlerinin açtığı battaniye ile kurtarıldı.

Olay, Merkez Alan Mahallesi'nde yaşandı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören mahalleli, çevrede hızlıca bir araya gelerek battaniye açıp kediyi güvenli şekilde yere indirmeye çalıştı.

Kedinin daha sonra atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Kurtarma anı ve mahalle halkının çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, yerel dayanışmanın ve pratik müdahalenin küçük bir canı nasıl kurtarabildiğine dair örnek oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları