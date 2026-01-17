Siirt'te Direkte Mahsur Kalan Kedi, Mahallelinin Battaniye Açmasıyla Kurtarıldı
Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kedi güvenli şekilde kurtarıldı
Siirt'te damdan atlayıp elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Merkez Alan Mahallesi sakinlerinin açtığı battaniye ile kurtarıldı.
Olay, Merkez Alan Mahallesi'nde yaşandı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören mahalleli, çevrede hızlıca bir araya gelerek battaniye açıp kediyi güvenli şekilde yere indirmeye çalıştı.
Kedinin daha sonra atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Kurtarma anı ve mahalle halkının çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, yerel dayanışmanın ve pratik müdahalenin küçük bir canı nasıl kurtarabildiğine dair örnek oluşturdu.
