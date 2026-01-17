Sinop Türkeli'de AFAD Gönüllülük Eğitimi Tamamlandı

Sinop AFAD'ın Türkeli'de düzenlediği Destek AFAD Gönüllülük Eğitimi tamamlandı; gönüllüler teorik ve uygulamalı eğitimlerle afetlere hazır hale getirildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:02
Sinop Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Sinop’un Türkeli ilçesinde düzenlenen Destek AFAD Gönüllülük Eğitimi tamamlandı.

Eğitimin içeriği

Katılımcılara afetlere hazırlık konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim programında afet farkındalık, çadır kurma, ip bağlama teknikleri, yangınla mücadele ve temel ilk yardım konuları yer aldı. Katılımcılar, senaryo temelli uygulamalar ile öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

Yetkililerin vurgusu

AFAD yetkilileri, gönüllülük esaslı bu tür eğitimlerin afet anında toplum direncini artırdığını ve bilinçli müdahalelerin hayat kurtardığını vurguladı.

