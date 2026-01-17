Şırnak'ta Karla Mücadele: İl Özel İdare Ekipleri Beytüşşebap'ta Gece Gündüz Çalışıyor

Şırnak’ta karla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Valilik emrindeki İl Özel İdare ekipleri sahada gece gündüz çalışıyor; karlı mezra ve köy yolları açılıyor.

Çalışma Detayları

Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir aydır gece gündüz demeden görev yapan ekipler, yolların kapanmaması için seferberliklerini sürdürüyor.

Şırnak merkez ve ilçelerinde sahada aktif çalışan İl Özel İdare ekipleri, en çok kar yağışının olduğu Beytüşşebap ilçesine yoğunlaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerde köylerde yaşayan vatandaşlar için yol açılıyor.

Beşağaç, Mezra grup köy yollarının tamamını dün gece açan ekipler, yolda tuzlama çalışmaları da yapıyor.

