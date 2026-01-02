DOLAR
Sivas’ta Dondurucu Soğuk: 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Sivas’ta Sibirya soğukları ve kar yağışı sonrası çatı saçaklarında metrelerce buz sarkıtı oluştu; sıcaklık sıfırın altında 19 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:32
Şehirde çatı saçakları ve tarihi yapılarda dev buz sarkıtları

Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Sivas’ta, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kent adeta buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.

Kentte dondurucu soğuklarla birlikte birçok tarihi yapının saçaklarında ve akarlarında dev buz sarkıtları meydana geldi. Behrampaşa Hanı’nın çatı akarlarında 3 metreye ulaşan buz sarkıtları ortaya çıktı. Ayrıca Şifaiye Medresesi’nin çatı bölümlerinde ve Paşa Camisinin kubbesi üzerinde de yoğun buz oluşumu gözlendi.

Oluşan dev sarkıtlar şehir merkezinde dikkat çekti; birçok kişi dev sarkıtlarla fotoğraf çektirdi.

Emre Özdal konuyla ilgili olarak, "3 gündür aralıksız bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Şu anda Behrampaşa Hanı önünde bulunuyoruz ve demirlerin üzerinde 4 metreyi geçen sarkıklar oluşmuş. Sivas kış memleketidir. Biz Sivaslı vatandaşlar olarak buna alışığız. Dışardan gelen turistler bu sarkıkları gördükleri zaman şaşırıyorlar" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

