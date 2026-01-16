Sivas'ta Kar ve Tipi: 178 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 178 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı; İl Özel İdaresi ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:31
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Yoğun yağış sonucu il genelinde 178 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Karla mücadele yoğun tempoda sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için derhal karla mücadele çalışmalarına başladı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız mesai yapıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

