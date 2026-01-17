Sivas'ta Kar ve Tipi: 637 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Sivas'ta kar ve tipinin etkisiyle 637 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:58
Sivas'ta Kar ve Tipi: 637 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Sivas'ta Kar ve Tipi: 637 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

İl genelinde ulaşım aksadı; ekipler aralıksız çalışıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya yol açtı. Yoğun kar yağışı sonrası il genelinde 637 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Karla mücadele çalışmaları, kapanan yolların ulaşıma açılması için hızla başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun şekilde görev yapıyor ve yolların yeniden açılması için aralıksız mesai yürütülüyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânları seferber edilerek ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun gayret gösteriyor.

ARŞİV

ARŞİV

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu
2
Aydın'da 2026 Zararlı Mücadelesi: Akdeniz Meyve Sineği İçin Yol Haritası
3
Mahmudiye'de Miniklere Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi
4
Balıkesir'de Kampüs Hattı: 859 bin 42 Öğrenci Ücretsiz Taşındı
5
Ereğli'de Heyelan Kara Yolunu Kapattı; Otomobile Kaya Düştü
6
Melek Mızrak Subaşı Ankara'da Özgür Özel ile Görüştü
7
Sinop Türkeli'de AFAD Gönüllülük Eğitimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları