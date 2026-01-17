Sivas'ta Kar ve Tipi: 637 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

İl genelinde ulaşım aksadı; ekipler aralıksız çalışıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya yol açtı. Yoğun kar yağışı sonrası il genelinde 637 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Karla mücadele çalışmaları, kapanan yolların ulaşıma açılması için hızla başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun şekilde görev yapıyor ve yolların yeniden açılması için aralıksız mesai yürütülüyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânları seferber edilerek ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun gayret gösteriyor.

