Sivas'ta Karne Tatili Tepsi Kaymasıyla Şenliğe Döndü

Sivas'ta karla birlikte başlayan yarıyıl tatili, öğrencilerin tepsilerle mahalle pistlerinde eğlenmesine dönüştü.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:47
Sivas'ta karne tatili kar sevinciyle tepsi kaymasına dönüştü

Yoğun kar, öğrencilerin mahalleleri kayma pistine çevirdi

Sivas'ta yağan yoğun karın ardından okulların yarıyıl tatiline girmesi, öğrencilere çifte mutluluk yaşattı.

Karnesini alan öğrenciler, mutfaktan kaptıkları tepsilerle mahalle aralarında oluşturdukları pistlere koştu. Kızak yerine tepsilerle kaymayı tercih eden minikler, gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Kayak tesislerinin uzak ve maliyetli olması nedeniyle mahallelerinde kendi pistlerini oluşturan çocuklar, tepsiyle kaymanın son derece eğlenceli olduğunu ifade etti.

Miniklerin sözleri: "Kızaklarımız var, ancak tepsiler daha hızlı kayıyor ve çok daha eğlenceli oluyor. Bu nedenle tepsilerle kaymayı tercih ettik."

