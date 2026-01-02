DOLAR
Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi — Kızılırmak kısmen dondu

Sivas’ta 2 gün süren karın ardından Sibirya soğukları etkili oldu; termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi, Kızılırmak kısmen dondu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:40
Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

Kızılırmak kısmen dondu, kent Sibirya soğuklarını andırdı

Sivas’ta iki gün süren kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi göstermesine neden oldu. Kentten doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.

Özellikle sabah saatlerinde hissedilen yoğun soğuk nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini yitirirken, sıcaklıklar hızla düştü ve yaşamı etkiledi.

Esnaf Rezzak Öztürk yaşanan soğuk hava için şunları söyledi: "Sabah iş yerime gelirken sıfırın altında 17 dereceyi hissettim. Kızılırmak’ın donduğunu gördüm. Sivas, yine Sivas’lığını gösterdi. Yaklaşık 5-6 yıldır böyle soğuk olmuyordu. Sivas, şu anda Sibirya soğuklarını andırıyor. Okulların da tatil olmasından dolayı dışarıda hiç kimse yok" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

