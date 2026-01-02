Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

Kızılırmak kısmen dondu, kent Sibirya soğuklarını andırdı

Sivas’ta iki gün süren kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi göstermesine neden oldu. Kentten doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.

Özellikle sabah saatlerinde hissedilen yoğun soğuk nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini yitirirken, sıcaklıklar hızla düştü ve yaşamı etkiledi.

Esnaf Rezzak Öztürk yaşanan soğuk hava için şunları söyledi: "Sabah iş yerime gelirken sıfırın altında 17 dereceyi hissettim. Kızılırmak’ın donduğunu gördüm. Sivas, yine Sivas’lığını gösterdi. Yaklaşık 5-6 yıldır böyle soğuk olmuyordu. Sivas, şu anda Sibirya soğuklarını andırıyor. Okulların da tatil olmasından dolayı dışarıda hiç kimse yok" dedi.

