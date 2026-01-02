Sivas Zara’da Mahalleli Sokaklara Döküldü: Karın Tadını Kayarak Çıkardılar

Sivas Zara’da Mahalle Sokağa Çıktı, Kar Eğlencesi Geceye Kadar Sürdü

Vatandaşlar ateş yakıp tepsi ve plastik şişelerle buz üstünde kaydı

Sivas’ta yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Zara ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, yağışın durmasının ardından mahalle sakinleri dışarıya çıkarak karın keyfini çıkardı.

Çocuklar ve yetişkinlerin bir arada olduğu görüntülerde, birçok kişi oluşan buzun üzerinde kaydı. Bazıları ellerindeki tepsiler ve plastik şişelerin üzerinde kayarak eğlenceye katılırken, diğerleri ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

İlçe sakinlerinin kar sevinci ve sokaklardaki kayma keyfi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Etkinlikler mahalle dayanışması ve neşe dolu görüntülerle devam etti.

(RM-GF-

Sivas’ta mahalleli sokağa döküldü, çocuklar ve yetişkinler karın tadını kayarak çıkardı