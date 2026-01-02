DOLAR
Sivas Zara’da Mahalleli Sokaklara Döküldü: Karın Tadını Kayarak Çıkardılar

Sivas’ın Zara ilçesinde yılbaşı gecesinden bu yana süren kar yağışı sonrası mahalle sakinleri sokaklarda kayıp eğlendi; kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetre.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:32
Vatandaşlar ateş yakıp tepsi ve plastik şişelerle buz üstünde kaydı

Sivas’ta yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Zara ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, yağışın durmasının ardından mahalle sakinleri dışarıya çıkarak karın keyfini çıkardı.

Çocuklar ve yetişkinlerin bir arada olduğu görüntülerde, birçok kişi oluşan buzun üzerinde kaydı. Bazıları ellerindeki tepsiler ve plastik şişelerin üzerinde kayarak eğlenceye katılırken, diğerleri ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

İlçe sakinlerinin kar sevinci ve sokaklardaki kayma keyfi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Etkinlikler mahalle dayanışması ve neşe dolu görüntülerle devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

