ŞOK herkesin aradığı ürünü 25 TL'ye satışa çıkardı! Hemen giden üçer beşer kapacak
ŞOK marketlerinde indirim başlatılırken bu haftaya özel katalog yayınlandı. 13 Ocak tarihiyle yayınlanırken ŞOK aktüel ürünlerinin listesi paylaşıldı. Bu hafta yok yok...
13 Ocak 2024 tarihiye ŞOK marketlerde aktüel ürünleri yayınlanırken fiyat listesi güncellendi. ŞOK'ta satışa çıkacak ürünler kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Temizlik malzemelerinden terliklere, televizyondan bilgisayara bir çok üründe dev kampanya...
ŞOK 13 OCAK 2024 KATALOĞU