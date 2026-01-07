Söke'de Narenciye Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği Kontrolleri

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, verim kaybını önlemek için narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineği tuzak sayımlarını ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:18
Söke'de Narenciye Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği Kontrolleri

Söke'de Narenciye Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği Kontrolleri

Verim kaybını önlemeye yönelik saha çalışmaları sürüyor

Aydın'da geçmiş yıllarda narenciye bahçelerinde görülen verim kaybının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerinde zararlı kontrolleri kapsamında saha denetimlerine devam etti.

Ekipler, bahçelerde bulunan monitör tuzakları kontrol ederek Akdeniz meyve sineği tuzak sayımlarını gerçekleştirdi. Yapılan sayımların, zararlı popülasyonunun tespit edilmesi ve gerekli ilaçlama ile mücadele planlarının oluşturulmasında temel veri sağladığı belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Narenciye bahçesinde bulunan Akdeniz meyve sineği tuzak sayımları yapılmıştır"

AYDIN’DA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA NARENCİYE BAHÇELERİNDE YAŞANAN VERİM KAYBININ ARDINDAN BAŞLATILAN...

AYDIN’DA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA NARENCİYE BAHÇELERİNDE YAŞANAN VERİM KAYBININ ARDINDAN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR HIZ KESMEZKEN SÖKE’DE NARENCİYE BAHÇELERİNDE ZARARLI KONTROLLERİ YAPILDI.

AYDIN’DA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA NARENCİYE BAHÇELERİNDE YAŞANAN VERİM KAYBININ ARDINDAN BAŞLATILAN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Menemen Belediyesi Ayvacık’ta 130 Yıllık Sulama Sorununu Sondajla Çözdü: Damla Sulama Geliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları