Söke'de Narenciye Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği Kontrolleri

Verim kaybını önlemeye yönelik saha çalışmaları sürüyor

Aydın'da geçmiş yıllarda narenciye bahçelerinde görülen verim kaybının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerinde zararlı kontrolleri kapsamında saha denetimlerine devam etti.

Ekipler, bahçelerde bulunan monitör tuzakları kontrol ederek Akdeniz meyve sineği tuzak sayımlarını gerçekleştirdi. Yapılan sayımların, zararlı popülasyonunun tespit edilmesi ve gerekli ilaçlama ile mücadele planlarının oluşturulmasında temel veri sağladığı belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Narenciye bahçesinde bulunan Akdeniz meyve sineği tuzak sayımları yapılmıştır"

