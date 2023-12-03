Sulu yemekten sıkılanlara oratik hamur işi tarifleri! Çeşit çeşit tarifleri mutlaka deneyin

Listelenen tatlı tariflerinden bazıları sadece birkaç dakika içinde hazırlanabilir, bazıları mayalanmayı beklemeden yapılabilir, bazıları ise daha az malzemeyle, evinizde bulunan malzemelerle yapılabilir.

Daha önce denemediğiniz pratik unlu mamul çeşitlerimizle sizleri bekliyoruz. Hazır olduğunuzda hemen hangi tarifi hazırlamak istediğinize karar verin, çalışma yüzeyinize biraz un serpin, kollarınızı sıvayın ve hemen hazırlanmaya başlayın.

5 dakikada yapılabilecek kolay poğaça tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı

tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

3,5 - 4 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı

çörek otu

İçi için:

100 gram kaşar peyniri

50 gram sucuk

1 adet kapya biber





Yapılışı:

Un ve kabartma tozu dışındaki tüm malzemeleri birbirine karıştırın.

Kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş unu ekleyin.

Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kesip elinizle bastırarak açın.

İnce doğranmış malzemeleri ekleyin. Hilal şeklinde kapatın. Kenarların tam oturduğundan emin olmak için çatalla hafifçe vurun. Yumurta sarısını sürün ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika altın rengi oluncaya kadar pişirin. Daha sonra çıkarın, dinlendirin ve tadını çıkarın.

10 dakikada yapılabilecek simit hamuru tarifi

Fırından alıştığınız susamlı poğaçaları seviyorsanız, evde yapmanın en pratik yolunu size anlatmaktan mutluluk duyarız. Ne kadar kolay yapıldığını gördüğünüzde muhtemelen bunu sık sık yapacaksınız.

Malzemeler:

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığıtuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1,5 su bardağı susam

2 yemek kaşığı pekmez

İçi için:

100 gram kaşar peyniri





Yapılışı:

Un hariç tüm malzemeleri birleştirin ve iyice karıştırın. Unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.

Elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğü parçalar koparıp yuvarlayın. Bunları çalışma yüzeyinize yerleştirin ve ellerinizle bastırın. Kaşar peynirini ekleyip kenarlarını kapatın.

2 yemek kaşığı pekmeze 1 su bardağı su ekleyip iyice karıştırın.

Milföy hamurlarını önce pekmezli suda, sonra susamda ıslatın. Bir fırın tepsisine yerleştirin. Bıçakla çizebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika altın rengi oluncaya kadar pişirin. Daha sonra çıkarıp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

Diyet 10 dakika poğaçası

Malzemeler:

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı zeytinyağı (ya da sıvı yağ)

2,5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı

tuz

1,5 paket kabartma tozu

3 su bardağı tam buğday unu

İçi için:

150 gram beyaz peynir

6-7 dal maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı





Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları, yağı, yoğurdu, tuzu ve kabartma tozunu birlikte çırpın. Daha sonra buğday ununu ekleyip yumuşak hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Bitmiş hamuru mandalina büyüklüğünde parçalar halinde kesin ve avucunuzda yuvarlayın. Hamur topunu elinizle düz bir şekilde çalışma yüzeyine bastırın, üzerine peynir ve maydanoz karışımını koyun ve yarım ay gibi katlayın.

Köfteleri pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalla şekil verin.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirip servis yapın.

10 dakikada hazırlanan zeytinyağlı mayasız poğaça

Malzemeler:

2 çay bardağı zeytinyağı

1,5 çay bardağı süt

2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1/3 demet dereotu

4 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı susam





Yapılışı:

Bir kapta yağ, süt ve yumurtayı karıştırıp kabartma tozunu ekleyin. Elma sirkesini ekleyip çırpın. Dereotu ve tuzu ve unu ekleyip yoğurmaya başlayın. Sonuç olarak elinize yapışmayan yumuşak hamur elde edilir.

Hamurdan cevizden biraz daha büyük bir parça koparıp elinizde yuvarlayın, biraz uzatarak şekil verin, pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin, üzerine ayırdığınız yumurta sarısı sürün ve susamları da serpin.

Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılık veya soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun!

5 dakikada yapılan poğaça tarifi

Malzemeler:

Hamuru İçin:

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2,5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un

İç Harcı İçin:

1 su bardağı beyaz peynir

1/2 demet maydanoz (doğranmış)

1 adet yumurta sarısı (üzerine sürmek için)





Yapılışı:

Yumurta, yağ, eritilmiş tereyağını, yoğurt, tuz, kabartma tozunu derin bir kapta birleştirin ve iyice karıştırın.

Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyip kulak memesi bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırlanan hamuru mandalina büyüklüğünde parçalar halinde kesip top haline getirin. Ufalanmış beyaz peynir ve kıyılmış maydanoz karışımından birer yemek kaşığı ekleyip çalışma yüzeyi üzerinde elinizle düzleştirin ve hamuru yarım ay olarak kapatın.

Hazırladığınız hamuru pişirme kağıdı serili tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısını ekleyip çatalla şekil verin.

Daha önceden 180 derece fırına atın ve 25-30 dakika pişirip çay eşliğinde servis yapın.