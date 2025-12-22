Tanfer: Sarıkamış Harekatı Milletimizin Birliğine Işık Tutuyor

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 111. yıl mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, harekâtın milletin birliği ve direncine daima ışık tutacağını belirtti.

Tanfer mesajında, ' Sarıkamış Harekatı, Milletimizin Birliğine ve Direncine Daima Işık Tutacaktır. Sarıkamış harekatı milli kahramanlık sembolüdür. ' ifadelerini kullandı ve Sarıkamış'ı tarihimizin unutulmaz kahramanlık sayfalarından biri olarak nitelendirdi.

Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: 'Sarıkamış, vatan sevgisinin en çetin şartlarda yazıldığı, tarihimizin unutulmaz kahramanlık sayfalarından biridir. 22 Aralık 1914'te başlayan harekâtta, binlerce kahraman askerimiz dondurucu soğukta şehadet mertebesine ulaşmıştır. Anadolu'nun dört bir yanından gelen bu yiğitler, bağımsızlık ve özgürlük için canlarını feda etmiştir.'

Tanfer, 1914 yılında gerçekleştirilen harekâtla ilgili olarak, 'Tam 111 yıl önce bugün Kars'ı Ruslardan geri almak için savaşa katılan askerlerimizden 60 bini Allahuekber Dağlarında vatan uğruna donarak şehit düştüler. Sarıkamış harekatı kahraman Mehmetçiklerimizin ölümsüz destanıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Harekât sırasında Mehmetçiklerin düşmanla olduğu kadar zorlu iklim ve arazi koşullarıyla da mücadele ettiğini vurgulayan Tanfer, 'Her türlü şartta ve koşulda, hiçbir mazeretin ardına sığınmayan Mehmetçik, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmişti. Sarıkamış, düşmana karşı direnen Türk milletinin cesaretinin ve vatan sevdasının bir sembolü olmuştur.' dedi.

Tanfer, şehitlerin hatırasını yaşatmanın en kutsal görev olduğunu belirterek, 'Yunus Emre'nin dediği gibi: "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil." Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimizin bedeni toprağa düşmüş olabilir, ancak onların ruhları, Türk milletinin kahramanlık geleneğinde, tarihsel hafızasında ve kalplerimizde sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Tanfer, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da andı: 'Millî Mücadele ruhunu dizeleriyle ölümsüzleştiren, İstiklal Marşı'ndaki "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" dizelerinde dile getirdiği gibi bizim için her şeyden değerli olan bu vatan topraklarımız adeta şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen, mücadele azmi ve şiirleriyle millî ve manevi değerlerimizi müdafaa eden Mehmet Akif Ersoy'u 89. ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.'

Mesajını sonlandırırken Tanfer, 'Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Sarıkamış'tan aldığımız güçle birlikte, büyük Kumandan Enver Paşa'mız başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarak ve bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.' sözlerine yer verdi.

