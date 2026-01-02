DOLAR
Tekman'da Şarampole Düşen Araç Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde Palandöken eteklerinde Yalınca Mahallesi'nde şarampole düşen araç, Tekman Belediyesi karla mücadele ekiplerince çıkarıldı ve vatandaşlara eşlik edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:58
Olay ve Kurtarma Çalışması

Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole düşerek karda mahsur kalan araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Palandöken Dağı eteklerindeki Yalınca Mahallesi kaya mezrasında bir otomobil şarampole düştü.

İlçe merkezine 41 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 382 rakımda mahsur kalan araç ve vatandaşların yardımına Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Düştüğü yerden çıkarılan otomobil ve vatandaşlara ekipler ilçe merkezine kadar eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

