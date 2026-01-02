Tekman'da Şarampole Düşen Araç Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Olay ve Kurtarma Çalışması

Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole düşerek karda mahsur kalan araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Palandöken Dağı eteklerindeki Yalınca Mahallesi kaya mezrasında bir otomobil şarampole düştü.

İlçe merkezine 41 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 382 rakımda mahsur kalan araç ve vatandaşların yardımına Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Düştüğü yerden çıkarılan otomobil ve vatandaşlara ekipler ilçe merkezine kadar eşlik etti.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE YOLDA KALAN ARAÇLAR BELEDİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.