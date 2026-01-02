Tokat'ta 'Tokat usulü' sandalye bacaklarından kayak

İnşaat ustası Sönmez kardeşlerin renkli kar macerası

Tokat'ta inşaat işiyle uğraşan kardeşler Ekrem ve Birkan Sönmez, çocukluk anılarını yaşatan yaratıcı bir fikirle karın tadını çıkardı. Babalarının yaptığı ağaç kızaktan esinlenerek sandalye bacaklarını kullanıp kendi imkanlarıyla hazırladıkları Tokat usulü kayak takımlarıyla kaydılar.

Kardeşler, yaptıkları ilginç takımları ayakkabılarına sabitleyerek kimi zaman birbirlerine destek olarak kaydı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Kar yağışını fırsata çevirdiklerini belirten Sönmez kardeşler, küçük imkanlarla büyük eğlence yaşadıklarını söyledi.

Ekrem Sönmez şöyle konuştu: "1990 yıllarında babalarımız bize ağaçtan kızak yapardı. Ormandan eğimli ağaçları seçerdiler, önleri kalkık fındık çubuğundan kayak takımı yaparlardı. Bizlerde bunlarla yüksek yerlerden kayardık. Şu zamanda ormandan ağaç bulmak zordu. Mesleğimiz de inşaat olunca demir sisteminden ne kadar olabilir diye düşündük. Bunu günümüze uyarladık. Sandalyenin eğimli kısmını tutum yeri yaptık ve metale vidaladık".

