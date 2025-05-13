Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Coşkusu

Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali

Trabzon, bu yıl 25.'si düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali ile dolup taştı. Festival kapsamında, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap eden toplam 3 oyun sahnelendi.

Mükemmel Partner

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Mükemmel Partner adlı oyun, Süheyla Elbaş yönetiminde, Miro Gavran'ın eseri olarak izleyicilerle buluştu. Oyun, modern bir kadının ve 'mükemmel erkek' algısının çatışmasını ele alarak, ilişki dinamiklerini sorguluyor.

Takipçi

Festivalde sahnelenen bir diğer önemli oyun ise Takipçi oldu. Gürcistan Liberty Theatre tarafından düzenlenen ve Avtandıl Varsımashvılı tarafından sahneye uyarlanan bu oyun, ünlü yönetmen Andrey Tarkovskynin eserinden esinlenilmiştir. Oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yaşam Döngüsü

Çocuklar için hazırlanan Yaşam Döngüsü adlı oyun ise Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Oyun, genç izleyicilere önemli mesajlar verirken, eğlence dolu bir deneyim sundu.

Festivalin zengin içeriği, farklı atölye etkinlikleriyle de desteklendi. Atık Malzemelerden Kostüm Tasarımı ve Oyun Yazarlığı atölyeleri, katılımcılara sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı sundu.

Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu ile "Mükemmel Partner" ve "Takipçi" oyunları sergilendi. Gürcistan Liberty Theatre'nin düzenlediği "Takipçi" isimli oyun Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu ile "Mükemmel Partner" ve "Takipçi" oyunları sergilendi. Gürcistan Liberty Theatre'nin düzenlediği "Takipçi" isimli oyun Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.