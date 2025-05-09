Trabzon'da Anneler Günü'nde Özel Gereksinimli Bireylerin Anneleri Koro Oluşturdu

Trabzon'da, özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan bir koro, Anneler Günü etkinliği kapsamında sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen programda, anneler için özel bir kutlama gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, özel bireyler ve anneleri için yaşam merkezi oluşturma hedeflerini vurguladı. Genç, annelerin insan yaşamındaki öneminin altını çizerken, kadının toplumdaki yerinin gücüne dikkat çekti.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar ise, merkezde 380 bin kadın ve kız çocuğunu güçlendirecek eğitim faaliyetlerine verdikleri önemi aktardı. Bu çalışmalar ile kadınların toplumsal hayatta daha etkin rol alması hedefleniyor.

Türk Kadınlar Konseyi Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat, özel gereksinimli çocuklara sahip annelerin karşılaştıkları zorlukları hafifletmek amacıyla koro oluşturduklarını belirtti. Sonat, bu etkinliğin annelerin bir araya gelerek duygusal bir bağ kurmasına da katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan 13 kişilik koro, duygusal bir Türk halk müziği konseri verdi. Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.

Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro, Anneler Günü etkinliğinde sahne aldı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (ortada) de katıldı.

Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro, Anneler Günü etkinliğinde sahne aldı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (ortada) de katıldı.