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Trabzonlu Gençler Dezenformasyon Filmi ile Farkındalık Yarattı

Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, dezenformasyon temalı kısa film galasına ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:27
Trabzonlu Gençler Dezenformasyon Filmi ile Farkındalık Yarattı

Trabzonlu Gençlerin Dezenformasyon Temalı Kısa Filmi '1+1=1000' Galası Yapıldı

Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Drama Kulübü'nde eğitim alan gençler, dezenformasyon konusunu ele alan "1+1=1000: Her Görünen Hakikat Değildir" adlı kısa filmin galasını gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Trabzon Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlendi.

Filmin çekimleri, Trabzonlu sanatçı Seymen Aydın tarafından verilen oyunculuk, senaryo yazımı ve film yapımı eğitimlerinin ardından gerçekleştirildi. Galayı, bir sinema salonunda izleyiciyle buluştu.

Kısa Filme Destek ve Farkındalık Yaratma Projesi

Galaya katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, dezenformasyonla mücadele amaçlı yürütülen projelere dikkat çekti. Güler, "İletişim Başkanlığımızdan gelen uzman arkadaşlarımız dezenformasyonla ilgili eğitimler verdi. 70 kişilik ekibimiz ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine bu eğitimlerde bulunuyor. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen kısa film çalışmasının başarılı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, dezenformasyon temalı kısa filmin önemini vurgulayarak, "Son zamanlarda gençlerimiz Filistin konulu bir film daha üretmişti. Bu kez dezenformasyonun farkındalığını artırmak amacıyla bir çalışma yapılması önemli. Gençleri bilinçlendirmek şart, bu tür projelerin verimli olmasını umuyorum." ifadelerini dile getirdi.

Filmin Amacı ve İçeriği

Filmin Genel Sanat Yönetmeni Seymen Aydın, gençlere temel dersler verdiklerini ve ilk olarak Gazze katliamına dikkat çekmek amacıyla bir film çektiklerini belirtti. "İkinci filmimiz ise çağımızın en büyük sorunlarından biri olan dezenformasyona odaklanıyor. Bu tür küresel sorunları mizahla anlatmaya çalıştık. Umarım bu film, hem farkındalık yaratır hem de karşılığını bulur." dedi.

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