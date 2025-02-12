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Troya'nın Hikayeleri 15 Yılda Minyatürlere Yansıdı

Göksel Sevim ve öğrencileri, 15 yıl süren emekle 'Troia ve Çanakkale Minyatürleri Sergisi'ni Çanakkale'de sanatseverlere sundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:00
Troya'nın Hikayeleri 15 Yılda Minyatürlere Yansıdı

Troya'nın Zengin Hikayeleri Minyatürlerle Hayat Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Göksel Sevim ve öğrencilerinin 15 yıllık bilinçli bir çalışma sonucunda hazırladıkları "Troia ve Çanakkale Minyatürleri Sergisi", Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Sergi, bölgenin tarihi ve kültürel hikayelerini sanatla buluşturarak Sevim'in açtığı minyatür kursuna katılan öğrencileriyle ürettikleri toplamda 52 özgün eserden oluşuyor.

Minyatürlerle Tarih Canlanıyor

AA muhabirine sergi hakkında bilgi veren Sevim, Çanakkale'nin güzelliklerini minyatür sanatıyla eserlerinde yansıttığını söyledi. Eserlerin yapım sürecinin 15 yıl sürdüğünü belirten Sevim, "Ben sadece Troya minyatürleri üzerine çalışıyorum. Troya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı merhum Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann, 'Madem bu tekniği, sanatı öğrendin, Troya'yı bu sanatla anlat' dedi. Bu yolda ilerlemek benim için bir görev oldu." dedi.

Öğrencilerine de sıkıca Saray sanatını tanıtma ve Çanakkale'nın güzelliklerini bu yöntemle paylaşma konusunda memnuniyetini dile getiren Sevim, bu eserlerin diğer şehirlerle ve ülkelerle buluşturulmasının onur verici olduğunu ifade etti.

Minyatür Yapım Süreci

Sevim, minyatürlerin yapım aşamaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bir minyatür eseri yapmak için öncelikle bir konu seçiyoruz. Seçilen konu üzerine farklı kaynaklardan doneler derliyoruz. Sonrasında o döneme uygun bir tasarım süreci başlatıyoruz ki bu genellikle 2-3 ay sürüyor. Tasarım tamamlandıktan sonra eserin yapımına geçiyoruz. Kullandığımız kağıtlar, boyalar (Petersburg boyaları) ve fırçalar (Rusya'dan) arasında büyük bir özenle seçim yapıyoruz. Ayrıca, 24 ayar altın kullanarak bu eserleri bir mücevher gibi değerlendiriyoruz; çünkü minyatür sanatı saray sanatı özelliği taşır. Bu eserlerin tamamlanması da 8-9 ayı buluyor."

"Troia ve Çanakkale Minyatürleri Sergisi" yarına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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