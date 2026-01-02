Tufanbeyli'de Tipiye Rağmen Çocuklar Kar Topu Oynadı

İki günlük kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, minikler neşeyi sürdürdü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan tipi, ilçe genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı.

İki gün süren kar yağışı sonrası hava sıcaklığı gündüz eksi 6, gece ise eksi 20 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava ve tipiye rağmen çocuklar, yağan karın sevincini doyasıya yaşadı; minibüs ve sokaklarda kar topu oynayarak kışın tadını çıkardılar.

Minikler duygularını, "Kar yağdı, çok mutluyuz. Gün boyu oyun oynadık" sözleriyle ifade etti.

Ortaya çıkan kar manzaraları ise ilçede kartpostallık görüntüler oluşturdu ve vatandaşların ilgisini çekti.

