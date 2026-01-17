Tunceli'de Karla Mücadele: 74 Yaşındaki Hasta AFAD ve UMKE ile Kurtarıldı

Pertek'te karla kapalı yolda solunum sıkıntısı çeken 74 yaşındaki hasta, AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, MEB AKUB ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:03
Tunceli'de karla mücadelede zamanla yarış: 74 yaşındaki hasta kurtarıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Elmakaşı köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, solunum sıkıntısı yaşayan 74 yaşındaki Sultan Denç için acil müdahaleyi zorunlu kıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından ekipler kapalı köy yolu nedeniyle zamanla yarıştı.

Kurtarma ve ilk tıbbi müdahale

Zorlu ve yüksek rakımlı güzergahta AFAD arama kurtarma ekipleri kar motorlarıyla köye ulaşarak müdahaleyi başlattı. UMKE'den bir sağlık personelinin hastaya ulaştırılmasıyla yerinde ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi ve hastaya oksijen desteği sağlandı.

Yol açma ve kurumlar arası koordinasyon

Eş zamanlı olarak yürütülen yol açma çalışmalarını İl Özel İdaresi ekipleri sürdürdü. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda MEB AKUB ve jandarma birliklerinin desteğiyle ilerledi. Kurumlar arası uyumla sürdürülen operasyon sayesinde hasta güvenli şekilde ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

