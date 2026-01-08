Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Yola Taştı, Yollar Göle Döndü

İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla'da deniz yola taştı.

Yükselen dalgaların sahil yoluna taşmasıyla bazı yollar göle döndü. Sahil kesiminde su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, lodos ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil yolundaki banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

İSTANBUL’DA VE MARMARA DENİZİ’NDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KUVVETLİ FIRTINA, TUZLA’DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DENİZİN YOLA TAŞMASIYLA BİRLİKTE BAZI YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, LODOSTAN DOLAYI SAHİL YOLUNDA BULUNAN BANKLAR DEVRİLDİ.