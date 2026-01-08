Tuzla'da Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Yollar Göle Döndü

İstanbul ve Marmara Denizi'ndeki kuvvetli fırtına Tuzla'da denizin sahile taşmasına, yolların göle dönmesine ve sahil yolundaki bankların devrilmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:29
İstanbul ve Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla'da deniz yola taştı.

Yükselen dalgaların sahil yoluna taşmasıyla bazı yollar göle döndü. Sahil kesiminde su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, lodos ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil yolundaki banklar dalgaların ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

