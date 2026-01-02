UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı

Binalar tamam, sıra gönülleri doyurmakta

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği İnsani Yardım Derneği (UKABDER) 19 Ocak'ta başlayacak Çad seferberliği öncesi acil çağrı yaptı. Dernek, bölgede inşası tamamlanan 9 kalıcı eser için açılış heyecanı yaşarken, dağıtılacak yardım malzemeleri için destek istedi.

UKABDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uğur yaptığı açıklamada: "Binaları tamamladık, şimdi sıra oradaki yetimlerin sofrasını ve kucağını doldurmakta" dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, gıda, kıyafet ve oyuncak stoklarının tamamlanmasının önemine dikkat çekildi. Heyet, tek seferde açılacak eserlerin yanı sıra bölgede dağıtılacak insani yardımların tedariki için yoğun mesai harcıyor.

Uğur'un diğer sözleri şöyle: "Çad’da tarih yazacak 9 büyük eseri hamdolsun tamamladık. Ancak oraya sadece bina açmaya değil, kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Giderken elimiz boş gidemeyiz. Bölgede dağıtacağımız sıcak yemek, gıda kolisi, kıyafet ve çocuklarımız için uçurtma, oyuncak gibi kalemlerde halen eksiklerimiz var. Bu bir yardım kampanyası değil, bir kardeşlik meselesidir. Vakit çok az, tüm hayırseverleri bu seferberliğin ucundan tutmaya davet ediyorum. Çad’da bir Türk STK tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırımlardan birini, 9 kalıcı eseri hamdolsun tamamladık. Ancak oraya sadece kurdele kesmeye değil, kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Binlerce kilometre öteden gelen kardeşlerini bekleyen yetimlerin karşısına elimiz boş çıkamayız. Bu bir yardım kampanyası değil, bir kardeşlik ve onur meselesidir"

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki dernek merkezinde ve Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllü ekiplerde tasnif ve paketleme çalışmaları sürüyor. Gönüllüler, uçurtma ve oyuncak paketleriyle yetim çocuklar için özel hazırlık yapıyor.

Organizasyon 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında uçurtma şenlikleri düzenlenmesi ve binlerce aileye erzak dağıtılması hedefleniyor.

UKABDER gönüllüleri çağrısını şöyle özetliyor: "Bir uçurtmanın kuyruğuna takılacak bir tebessüm, dünyalara bedeldir. Oyuncak ve uçurtma bağışlarıyla çocukların hayallerine dokunmak istiyoruz." Destek vermek isteyen hayırseverlerin bağışlarına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

