DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,17%
ALTIN
6.051,22 -1,44%
BITCOIN
3.824.207,37 -0,71%

UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı

UKABDER, 19 Ocak'ta Çad'da 9 eserin açılışı öncesi gıda, kıyafet ve oyuncak bağışı için acil çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:01
UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı

UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı

Binalar tamam, sıra gönülleri doyurmakta

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği İnsani Yardım Derneği (UKABDER) 19 Ocak'ta başlayacak Çad seferberliği öncesi acil çağrı yaptı. Dernek, bölgede inşası tamamlanan 9 kalıcı eser için açılış heyecanı yaşarken, dağıtılacak yardım malzemeleri için destek istedi.

UKABDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uğur yaptığı açıklamada: "Binaları tamamladık, şimdi sıra oradaki yetimlerin sofrasını ve kucağını doldurmakta" dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, gıda, kıyafet ve oyuncak stoklarının tamamlanmasının önemine dikkat çekildi. Heyet, tek seferde açılacak eserlerin yanı sıra bölgede dağıtılacak insani yardımların tedariki için yoğun mesai harcıyor.

Uğur'un diğer sözleri şöyle: "Çad’da tarih yazacak 9 büyük eseri hamdolsun tamamladık. Ancak oraya sadece bina açmaya değil, kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Giderken elimiz boş gidemeyiz. Bölgede dağıtacağımız sıcak yemek, gıda kolisi, kıyafet ve çocuklarımız için uçurtma, oyuncak gibi kalemlerde halen eksiklerimiz var. Bu bir yardım kampanyası değil, bir kardeşlik meselesidir. Vakit çok az, tüm hayırseverleri bu seferberliğin ucundan tutmaya davet ediyorum. Çad’da bir Türk STK tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırımlardan birini, 9 kalıcı eseri hamdolsun tamamladık. Ancak oraya sadece kurdele kesmeye değil, kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Binlerce kilometre öteden gelen kardeşlerini bekleyen yetimlerin karşısına elimiz boş çıkamayız. Bu bir yardım kampanyası değil, bir kardeşlik ve onur meselesidir"

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki dernek merkezinde ve Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllü ekiplerde tasnif ve paketleme çalışmaları sürüyor. Gönüllüler, uçurtma ve oyuncak paketleriyle yetim çocuklar için özel hazırlık yapıyor.

Organizasyon 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında uçurtma şenlikleri düzenlenmesi ve binlerce aileye erzak dağıtılması hedefleniyor.

UKABDER gönüllüleri çağrısını şöyle özetliyor: "Bir uçurtmanın kuyruğuna takılacak bir tebessüm, dünyalara bedeldir. Oyuncak ve uçurtma bağışlarıyla çocukların hayallerine dokunmak istiyoruz." Destek vermek isteyen hayırseverlerin bağışlarına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI KARDEŞLİK SEFERBERLİĞİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ (UKABDER) GÖNÜLLÜLERİ, 19 OCAK'TA...

ULUSLARARASI KARDEŞLİK SEFERBERLİĞİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ (UKABDER) GÖNÜLLÜLERİ, 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK ÇAD SEFERBERLİĞİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR.

ULUSLARARASI KARDEŞLİK SEFERBERLİĞİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ (UKABDER) GÖNÜLLÜLERİ, 19 OCAK'TA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı
3
Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi
4
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 2 bin 287 Kar İhbarına Hızlı Müdahale
5
Kastamonu Buz Kesti: Barajlar, Dereler ve Göletler Dondu
6
Gaziantep'te Kar Yağışı Servisleri Doldurdu: Kışlık Araç Bakımı Yoğunluğu
7
Gaziantep'te Yoğun Kar Nikâhı Engelleyemedi: Şahinbey Belediyesi Evde Nikâh Kıydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları