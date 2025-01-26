Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması Tamamlandı

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından başarılı bir şekilde tamamlandı. Festival, Mithat Özsan Amfisi'nde 6 gün süren heyecan dolu etkinliklerin ardından ödül töreniyle sona erdi.

Yarışma kapanışında, görme engelli piyanist Ekrem Özcan Yılmaz sürpriz bir ödül kazandı; jüri özel ödülü, ünlü piyanist Emre Şen tarafından kendisine takdim edildi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, yaptığı konuşmada Adana'nın zengin sanat potansiyelini vurguladı. Beriş, "Uluslararası anlamda daha çok gelişmeyi hedefliyoruz. Bu festival, yetenekli gençlerimizi tanımak için önemli bir adım" açıklamasında bulundu.

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, yarışmanın ulusal ve uluslararası düzeyde 6-26 yaş arasındaki genç piyanistlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Akbaş, festivale katılanların performanslarının yanı sıra genç sanatçılarla buluşmanın önemine de dikkat çekti. "Bu yarışma, sadece sonuçlardan ibaret değil; genç piyanistlerin emeklerini sergilemesine olanak tanıyan bir platformdur" dedi.

Festival, katılımcılar ve izleyiciler arasında hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle coşkulu bir şekilde sona erdi.