Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali Başladı

Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali Resmen Başladı

Çanakkale'de bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Seramik Festivali, kapılarını açarak sanatseverleri bir araya getirdi. 11 Mayıs'a kadar sürecek olan festival, sergi, seramik atölye çalışmaları, workshoplar ve konserlerle dolu bir program sunacak.

Festivalin Açılışı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde düzenlenen etkinlik, Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Festival, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi, Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği (TDYD) ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği desteğiyle gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman'ın Açılış Konuşması

Vali Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukluğunda büyüklerinin çanak çömlek yaparkenki anılarını paylaştı. Anadolu'da çanak çömlek üretiminin tarihine ışık tutan Toraman, "Bazı şehirler çanak çömleği ticari bir meta olarak yükseltmeyi başardı," dedi. Ayrıca, Anadolu'daki ustaların mirası sürdürme görevine de değindi.

Uluslararası Seramik Akademisi'nin Değerlendirmesi

Uluslararası Seramik Akademisi Başkanı ve Avrupa Seramik Şehirleri Grubu İdari Direktörü Oriol Calvo Verges, festivalin uluslararası boyutta önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, Çanakkale'nin seramik açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Hitit seramiği gibi derin kültürel köklere sahip olduğunu hatırlattı.

Çanakkale Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, şehrin tarih, kültür ve turizm açısından öne çıktığını ifade ederek, seramiğin kültürel mirasın ve yaşamın önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Erkek, festivalin her yıl daha da büyüyerek devam etmesini umduğunu belirtti.

ÇOMÜ Rektörü ve Organizatörlerden Açıklamalar

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitelerinin sanatçı ve bilim insanlarıyla yürüttüğü işbirlikleri sayesinde disiplinler arası bir sanat anlayışı geliştirdiğini vurguladı. Ayrıca, organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Tülay Güzel, Çanakkale seramiklerinin köklü geçmişini ve kültürel mirasını vurguladı.

Festivalin açılışında, davetlilere yöresel lezzetlerin ikram edildiği bir kokteyl düzenlendi. Festival, 11 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan festival, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi, Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği (TDYD) ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği desteğiyle hazırlanan Çanakkale'de bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Seramik Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan festival, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi, Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği (TDYD) ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği desteğiyle hazırlanan Çanakkale'de bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Seramik Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.