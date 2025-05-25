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Uluslararası Gastro Bodrum Festivali Rüzgarı Esti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'nde öğrenciler ve profesyoneller bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:17
Uluslararası Gastro Bodrum Festivali Rüzgarı Esti!

Muğla'da Lezzet Dolu Festiva!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gastro Bodrum Festivali, damak tatlarına hitap eden lezzetlerle dolu bir program sundu.

Gastronomi Yarışmaları ve Atölye Çalışmaları

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hayata geçirildi. Etkinlik, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları ile zenginleştirildi.

Yarışmalarda Yoğun Rekabet

Yarışmalarda, profesyonel şefler ile lise ve üniversite öğrencileri farklı kategorilerde yemek yapma becerilerini sergiledi. Bu yıl etkinlikte 500 yarışmacı, içecek hazırlama, butik pasta ve kurabiye yarışmalarında mücadele etti. Seçici kurul tarafından değerlendirilen eserler, ödüllerle taçlandırıldı.

Lezzet Stantları ve Yerel Tatlar

Festival kapsamında, İskele Meydanı'nda açılan stantlarda farklı yörelerin enfes tatları katılımcılara sunuldu. Muğla Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Taner Kökten, etkinliğin Türk Mutfağı Haftası'na katkı sağlama amacını taşıdığını belirtti. "Bodrum'da lezzet şöleni oldu. Ağırlıklı olarak Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından yemeklerin sunulduğu festival, gençlerin ve profesyonellerin yarışmalarına ev sahipliği yaptı," dedi.

Yarışmaların Görkemi

Yarışma sorumlusu Barış Ondaş, et, balık, tatlı ve uluslararası mutfak kategorilerinde zengin seçeneklerin yer aldığını ifade ederek, rekabet dolu ve keyifli yarışmaların yaşandığını aktardı. Pasta şefi Nezahat Metin ise katılımcıların ürünlerini tat, görsel ve sunum kriterlerine göre değerlendirerek, etkinliğin kalitesini artırdıklarını belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali"...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali" gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları programı da yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali"...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali" gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları programı da yapıldı.

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