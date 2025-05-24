Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali Görkemli Başlangıcını Yaptı

İzmir'de Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali Başladı

İzmir, gastronomi ve sinemanın buluşma noktası olarak Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, 'Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası' temasıyla UrlaDam Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen muhteşem bir açılışla başladı.

Festivalin Vizyonu

Festivalin direktörü Gülper Ergün, yaptığı konuşmada, bu projeye dört yıldır hazırlandıklarını belirtti. Ergün, yemek kültürünün öneminden ve sinemanın bu kültürü nasıl taşıdığına dair vurgulamalar yaptı:

"Yemek, kültürü taşır, hafızayı anlatır, kimlik kurar. Sinema ise bu anlatıyı sınırların ötesine taşıyan en güçlü araçtır. Biz gastronomi ve sinemayla yalnızca iki alanı değil, bir topluluğu, bir bölgeyi, hatta bir geleceği bir araya getirmeyi hayal ettik. Bu festival yalnızca bir etkinlik değil, emeğin, sürdürülebilirliğin ve sanatın yanında duran bir duruş."

Festival Programı

Festival, yerli ve yabancı yapımlardan oluşan film gösterimleri ile gastronomi temasının sinemadaki yansımalarını izleyicilerle buluşturacak. Ayrıca, ünlü şeflerin lezzetli sunumları ve çeşitli mutfaklardan tadım etkinlikleri de festival programında yer alıyor.

Etkinlikler arasında film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve sunumlar da yer alıyor. Urla Gastronomi Film Festivali, 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

İzmir'de Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, "Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası" temasıyla başladı. UrlaDam Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışın ardından, gastronomi ve sinema odaklı programlar yapıldı. Nazan Kesal (solda), programda söyleşiye katıldı.

İzmir'de Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, "Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası" temasıyla başladı. UrlaDam Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışın ardından, gastronomi ve sinema odaklı programlar yapıldı. Nazan Kesal (solda), programda söyleşiye katıldı.