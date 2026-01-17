Vezirköprü'de 40 Yıllık Sağlık Emekçisine Vefa Gecesi

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 40 yıl görev yapan Mehmet Himmet için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:52
Mesai arkadaşları emekliye ayrılan sağlık çalışanını uğurladı

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde yaklaşık 40 yıl görev yapan ve yaş haddinden emekliye ayrılan sağlık çalışanı için mesai arkadaşları tarafından bir veda yemeği düzenlendi.

Hastanenin farklı birimlerinde uzun yıllar hizmet veren Mehmet Himmet (65), çalışkanlığı ve insan ilişkileriyle çalışma arkadaşları ile hasta ve yakınlarının takdirini kazandı.

Programa katılan sağlık çalışanı Turgay Akyüz, Mehmet Himmet'in kurum için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, kendisinin her zaman saygıyla anılacağını söyledi.

Emekliliğe ayrılan Mehmet Himmet ise meslek hayatı boyunca edindiği güzel dostluklara değinerek, bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Program, emeklilik dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

