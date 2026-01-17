Yüksekova'da Yoğun Sis: Ankara-Yüksekova Uçuşları İptal Edildi

Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, bölge ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından görünen yoğun sis nedeniyle bölgedeki görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde kısıtlanması üzerine Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan yapılması planlanan karşılıklı Ankara-Yüksekova ve Yüksekova-Ankara uçak seferleri iptal edildi.

Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri ilçe merkezi ile ana yollarda kar küreme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

