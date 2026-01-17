Yüksekova'da Yoğun Sis: Ankara-Yüksekova Uçuşları İptal Edildi

Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle Ankara-Yüksekova uçuşları iptal edildi; görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Karayolları ve belediye ekipleri yol temizliğine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:44
Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, bölge ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından görünen yoğun sis nedeniyle bölgedeki görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde kısıtlanması üzerine Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan yapılması planlanan karşılıklı Ankara-Yüksekova ve Yüksekova-Ankara uçak seferleri iptal edildi.

Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri ilçe merkezi ile ana yollarda kar küreme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

