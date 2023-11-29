Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması: Hem Pratik Hem de Doyurucu Bir Yemek Seçeneği

Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması Tarifi

Zeytinyağlı bol ekşili kuru patlıcan dolması, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Kuru patlıcan ve biberlerin pirinçli harçla doldurulup, sumaklı ve nar ekşili sosla pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, hem pratik hem de doyurucudur. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak yapılan kuru dolma, soğuk olarak servis edildiğinde daha da lezzetli olur. Bu yazımızda, zeytinyağlı bol ekşili kuru patlıcan dolması tarifini adım adım anlatacağız.

Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması İçin Malzemeler

30 adet kurutulmuş patlıcan

1,5 su bardağı pirinç (yıkanmış, süzülmüş)

2 adet büyük boy soğan

2 adet büyük boy domates rendesi

yarım çay bardağı nar ekşisi

2 adet limon

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1.5 yemek kaşığı biber salçası

1 bağa yakın maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

2 çay kaşığı sumak

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağ

Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması Nasıl Yapılır?