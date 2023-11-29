Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması: Hem Pratik Hem de Doyurucu Bir Yemek Seçeneği
Zeytinyağlı bol ekşili kuru patlıcan dolması, kurutulmuş patlıcan ve biberlerin pirinçli harçla doldurulup sumaklı ve nar ekşili sosla pişirilen leziz bir yemektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok sevilen bu yemeği soğuk olarak servis edebilirsiniz. Tarif için okumaya devam edin
Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması Tarifi
Zeytinyağlı bol ekşili kuru patlıcan dolması, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Kuru patlıcan ve biberlerin pirinçli harçla doldurulup, sumaklı ve nar ekşili sosla pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, hem pratik hem de doyurucudur. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak yapılan kuru dolma, soğuk olarak servis edildiğinde daha da lezzetli olur. Bu yazımızda, zeytinyağlı bol ekşili kuru patlıcan dolması tarifini adım adım anlatacağız.
Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması İçin Malzemeler
- 30 adet kurutulmuş patlıcan
- 1,5 su bardağı pirinç (yıkanmış, süzülmüş)
- 2 adet büyük boy soğan
- 2 adet büyük boy domates rendesi
- yarım çay bardağı nar ekşisi
- 2 adet limon
- 1.5 yemek kaşığı domates salçası
- 1.5 yemek kaşığı biber salçası
- 1 bağa yakın maydanoz
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 çay kaşığı sumak
- 1/2 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı zeytinyağ
Zeytinyağlı Bol Ekşili Kuru Patlıcan Dolması Nasıl Yapılır?
- Derin bir tencerede kaynayan suya patlıcanları ekleyin, 6-7 dakika kaynatın ve süzün. Patlıcanların yapısına göre kaynama süreleri değişebilir.
- Pirinci ölçüp bir kaba alın. Soğan ve domatesi rendeleyin. İnce kıyılmış maydanozu da ekleyin. Üzerine kalan tüm malzemeleri ve bolca zeytinyağ ilave ettikten sonra iyice karıştırın.
- Patlıcanların yarısına kadar pirinçle doldurup ağız kısımları birbirine gelecek şekilde tencereye yatık dizin.
- Tencerenin tabanına ve dolmaların üzerine tabak koyun.
- Kaynar suyu yüzeyine geçene kadar ekleyin ve kapak kapatın.
- Dolmaların altını önce en yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp en az 40 dakika pişirmeye bırakın.