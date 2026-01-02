Zonguldak Aydınyayla'da Aç Kalan Kurt Köpek Barınağına Sığındı

Doğa Koruma ekipleri kurtu koruma altına aldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, köpek barınağına sığınmış halde bulundu.

Köyde yaşayan Murat Şen, köpeğini beslemek için barınağa gittiğinde köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. Barınağın içerisinde aç ve bitkin halde bir kurt gören Şen, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek barınağına sığınan kurdu alarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait hayvan barınağına götürdü. Burada kurdun koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

Yetkililer, kurdun zorlu kış şartları nedeniyle uzun süre yiyecek bulamadığını ve bu nedenle zayıf düştüğünü belirterek, "Sağlığına tamamen kavuşana kadar gözetim altında tutulacak. İyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" açıklamasında bulundu.

Olay, bölgedeki karın yaban hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getirdi; yetkililer, benzer vakalar için köylülerin ihbar hattına başvurmasını istedi.

