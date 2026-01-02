DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,17%
ALTIN
6.051,22 -1,44%
BITCOIN
3.824.207,37 -0,71%

Zonguldak Aydınyayla'da Aç Kalan Kurt Köpek Barınağına Sığındı

Aydınyayla köyünde yiyecek bulamayan kurt, kar nedeniyle köpek barınağına sığındı; Doğa Koruma ekipleri alıp tedaviye başladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:42
Zonguldak Aydınyayla'da Aç Kalan Kurt Köpek Barınağına Sığındı

Zonguldak Aydınyayla'da Aç Kalan Kurt Köpek Barınağına Sığındı

Doğa Koruma ekipleri kurtu koruma altına aldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, köpek barınağına sığınmış halde bulundu.

Köyde yaşayan Murat Şen, köpeğini beslemek için barınağa gittiğinde köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. Barınağın içerisinde aç ve bitkin halde bir kurt gören Şen, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek barınağına sığınan kurdu alarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait hayvan barınağına götürdü. Burada kurdun koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

Yetkililer, kurdun zorlu kış şartları nedeniyle uzun süre yiyecek bulamadığını ve bu nedenle zayıf düştüğünü belirterek, "Sağlığına tamamen kavuşana kadar gözetim altında tutulacak. İyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" açıklamasında bulundu.

Olay, bölgedeki karın yaban hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getirdi; yetkililer, benzer vakalar için köylülerin ihbar hattına başvurmasını istedi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI AYDINYAYLA KÖYÜ’NDE, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI AYDINYAYLA KÖYÜ’NDE, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN BİR KURT, BİR KÖPEK BARINAĞINA SIĞINMIŞ HALDE BULUNDU. BİTKİN DURUMDA OLAN KURT, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KORUMA ALTINA ALINDI.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI AYDINYAYLA KÖYÜ’NDE, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı
3
Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi
4
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 2 bin 287 Kar İhbarına Hızlı Müdahale
5
Kastamonu Buz Kesti: Barajlar, Dereler ve Göletler Dondu
6
Gaziantep'te Kar Yağışı Servisleri Doldurdu: Kışlık Araç Bakımı Yoğunluğu
7
Gaziantep'te Yoğun Kar Nikâhı Engelleyemedi: Şahinbey Belediyesi Evde Nikâh Kıydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları