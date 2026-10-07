Adalet yerini buldu: gazeteci Hakan Tosun’u öldüren iki sanığa müebbet

bakırköy 17. ağır ceza mahkemesi'nde karar

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ekim 2025 tarihinde Esenyurt'ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun (51) olayına ilişkin davada kararını açıkladı. Duruşmada tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat (18) ve Adnan Şahin (25) ile taraf avukatları hazır bulundu.

sanıkların savunmaları:

Sanık Abdurrahman Murat savunmasında, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Ben esnaflık yapıyorum. Maktul beni kavga etmem için tahrik etti. Maktulü gördüğümde, saçı başı dağınık, üstü başı yırtıktı. Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Adnan Şahin ise, "Benim yaptığım tek şey, Abdurrahman’ı oradan uzaklaştırmaktı. Onunla ortak hareket etmedim. İlk olayda Abdurrahman’ı uzaklaştırdım, Abdurrahman ikinci kez olay yerine motorla gitti. Benim oradaki tek suçum, ambulansı aramamak. Abdurrahman’ı kurtarmak için suçu benim üzene yığmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları maktulün tahrik ettiğini iddia ederek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti; müşteki avukatları ise cezalandırma istedi. Son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden beraat talep ettiler.

iddianamenin tespitleri ve mahkeme kararı:

İddianamede olayla ilgili olarak toplam 63 adet kamera görüntüsü incelendiği, görüntülere göre olay sonrası sanık Abdurrahman Murat’ın bilgi sahibi Yusuf Özakdağ idaresindeki motosikletle maktulün yanına geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, öldürme kastıyla maktule tekme ve yumruk attıkları; Adnan Şahin’in maktule tekme attığı, maktulü tekrar kaldırıp aşağı bıraktığı ve bu eylemlerin maktulün ölümüne yol açtığı kaydedildi. Otopsi bulgularına göre maktulün ölümü künt kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldi ve şüphelilerin eylemleriyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu iddianamede yer aldı.

Savcılık, şüpheliler hakkında ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, alınan savunma ve delilleri değerlendirerek sanıklar Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin’in her birini ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, mahkemenin hükmüyle son buldu; sanıkların beraat talepleri reddedildi ve dosyada iddianamede yer alan kamera ve adli tıp tespitleri doğrultusunda cezalandırma kararı verildi.

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