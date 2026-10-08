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Niğde'de kavşakta çarpışma: yol kenarında 1 kişi yaralandı

Niğde Kale Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, yaralı Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 01:18

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 01:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de kavşakta çarpışma: yol kenarında 1 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kale Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki 35 BRY 924 plakalı otomobil ile Feridun Zeren Caddesi yönünden çıkan 51 ADC 658 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, olayda 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

NİĞDE’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 KİŞİ YARALANDI

NİĞDE’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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