Bartın'da zabıta yaklaşık 7,5 ton böceklenmiş un ele geçirdi

Bartın'da zabıta denetiminde yaklaşık 7,5 ton bozuk un ele geçirildi

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan yaklaşık 7,5 ton unun böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edildi. İnsan sağlığını tehdit eden bu ürünlere el konularak gerekli işlemler tamamlandı ve imha kararı uygulandı.

Denetimde ortaya çıkan ihlal:

Yapılan incelemede, işletmedeki çalışanların bozulmuş ve böceklenmiş unları elekten geçirerek yeniden satışa hazır hale getirmeye çalıştığı belirlendi. Ekipler, bu yöntemin üründeki sağlık riskini ortadan kaldırmadığını ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını raporladı.

Alınan önlemler ve yaptırımlar:

Sağlığa zararlı olduğu belirlenen ürünlere el konulup imha işlemi uygulanırken, iş yerine ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı ve işletmenin faaliyetleri mühürlenerek durduruldu. Zabıta ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söz konusu ürünlerin vatandaşların sofrasına ulaşması önlendi.

BARTIN'DA ZABITA EKİPLERİ BİR İŞ YERİNE YAPTIĞI DENETİMDE YAKLAŞIK 7.5 TON BÖCEKLENMİŞ VE TARİHİ GEÇMİŞ UN ELE GEÇİRDİ. ELENEREK YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TESPİT EDİLEN UNLARA EL KONULARAK İMHA EDİLDİ.