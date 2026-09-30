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Söğüt kooperatifinde mali denetim iddiaları yargıya taşındı

S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde yeni yönetimin bağımsız denetimi 80 milyon açık ve 35 milyon para kaybı iddiasını savcılığa taşıdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:48

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Söğüt kooperatifinde mali denetim iddiaları yargıya taşındı

İddialar ve denetim raporu:

S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 2025 yılı mali genel kurulunun ardından göreve gelen yeni yönetim, kooperatifin mali kayıtlarını inceletmek üzere bağımsız bir dış denetçi görevlendirdi. Hazırlanan Yönetim Kurulu Sorumluluk Tespit Raporuta, karşılıksız çekler, dayanıksız virman ve fatura hareketleri ile kooperatife ait demirbaş ve araçların usulsüz kullanımı gibi bir dizi uygulamaya işaret edildi.

Raporun ardından kooperatif vekilleri ve yönetim, eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu ile birlikte adli süreç başlatılırken, raporda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yasal süreçin takip edileceği bildirildi.

Başkanın açıklamaları:

Kooperatif Başkanı Zafer Kurt, 2025 mali genel kurulunda üyelerin desteğiyle yönetime geldiklerini ve göreve başladıkları günden itibaren eski yönetimin bıraktığı açıklıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Kurt, bağımsız dış denetçinin çalışmasında 80 milyon açığın ve mali verilerde 35 milyon tutarında para kaybının tespit edildiğinin bildirildiğini aktardı.

Başkan, bu tespitlere dayanarak avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduklarını, kooperatifin mevcut borç yükü ve üyelerin mağduriyetinin giderilmesini istediklerini söyledi. Kurt, ayrıca eski yönetimin tutumları nedeniyle başlangıçta bazı kişi ve kurumlarla iletişim kurmakta zorlandıklarını, zamanla çoğu fabrika ve esnaf ile görüşerek kooperatifin faaliyetlerine yeniden erişim sağladıklarını ifade etti.

Hukuki süreç ve kapsamlı inceleme:

Kooperatif vekili Avukat İsmail Doğancan Çıra, hazırlanan rapor doğrultusunda sınırlı sorumlu kooperatif adına soruşturma başlatıldığını ve yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Çıra, raporun şimdilik yalnızca 2025 yılına ait mali veriler üzerinden hazırlandığını, geçmişe dönük olarak kooperatifin 10 yıllık hesaplarının incelenmesi için savcılık nezdinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Avukat, sorumluların tespit edilmesi, cezai ve hukuki yaptırımların uygulanması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin sonuna kadar takipçi olacaklarını vurguladı. Soruşturmanın genişlemesi halinde kooperatifin mali geçmişine dair daha kapsamlı tespitlerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Oluşan iddialar hem kooperatif üyeleri hem de bölge esnafı açısından belirsizlik yaratırken, yargı süreci ve yapılacak detaylı incelemeler, kooperatifin mali yapısının ve yönetim sorumluluklarının netleştirilmesinde belirleyici olacak. Üyeler, sorumluların tespiti ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde sonuç bekliyor.

S.S. SÖĞÜT MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ&#039;NDE YAPILAN MALİ GENEL KURULUN ARDINDAN HAZIRLANAN...

S.S. SÖĞÜT MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ'NDE YAPILAN MALİ GENEL KURULUN ARDINDAN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNDA USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEREK ESKİ YÖNETİM HAKKINDA SÖĞÜT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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