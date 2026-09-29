Dolar 48,9872 +0,00%
Euro 55,7483 +0,07%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.544,49 -0,31%
EUR/USD 1,1375 +0,02%
Brent Petrol 98,65 +0,84%
--°

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Çaycuma Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda 34 HE 3234 plakalı tır ile 67 AGC 957 plakalı otomobil çarpıştı; yol kısa süre kapandı, yaralanma yok.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 01:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Çaycuma ilçesi Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda ana yola çıkan tır ile seyir halindeki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. S.S. idaresindeki 34 HE 3234 plakalı tır ana yola geçiş manevrası yaparken, İ.K. yönetimindeki 67 AGC 957 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası trafik akışı etkilendi ve güzergah bir süre ulaşıma kapandı. Kısa süre içinde araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

ulaşım ve can güvenliği:

Kazadan sonra yapılan kontrollerde ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi. Her iki araçta oluşan hasar nedeniyle bölge geçici olarak trafiğe kapatıldı ancak müdahale ve araçların çekilmesiyle durum normale geldi.

ZONGULDAK&#039;IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE, ANA YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTA OLAN BİR TIR İLE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL...

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE, ANA YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTA OLAN BİR TIR İLE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL KAVŞAK NOKTASINDA BÜYÜK BİR ŞİDDETLE ÇARPIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
images

Şanlıurfa'da eş zamanlı baskın: 57 silah ve kaçak ürünle 16 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulundu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi