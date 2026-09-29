Şanlıurfa'da eş zamanlı baskın: 57 silah ve kaçak ürünle 16 gözaltı

operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında il genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ekiplerin belirlediği adreslere yönelik eş zamanlı uygulama kapsamında 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yeri hedef alındı.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 57 silah ele geçirildi. Bu kapsamda 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silah, 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ile 10 kurusıkı tabanca bulundu. Aramalarda ayrıca 318 kartuş, çeşitli çaplarda 874 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi.

diğer ele geçenler ve gözaltılar:

Operasyonda ayrıca 1 sustalı bıçak, 1 muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma, ele geçen malzemeler ile ilgili adli ve idari süreçlerin yürütülmesi amacıyla devam ediyor. Yetkililer, operasyonun silah kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 16 GÖZALTI