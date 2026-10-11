Edirne'de tarlalardan yükselen duman kentte hava kalitesini düşürdü

Edirne'de anız yakımı yeniden arttı:

Edirne'de hasat sonrası tarlalarda kalan anızların yakılması, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden yoğunlaştı. Binlerce dönüm alanda sürdürülen yakımlar, özellikle çeltik ekili arazilerden yükselen dumanın kent merkezinde hissedilmesine neden oldu. Ekim ayı boyunca görülen bu uygulama, şehir üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu.

canlı yaşamı ve toprak sağlığı:

Anız yakımı yalnızca atmosferi kirletmekle kalmıyor; tarlalarda yuva yapan kuşlar, sürüngenler ve diğer küçük canlılar alevler nedeniyle yaşam alanlarını kaybediyor. Uzmanlar, bu yöntemin toprağın yüzeyindeki organik maddeleri azaltarak ve yararlı toprak canlılarını zarar vererek toprağın verimliliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

kent merkezinde hava ve sağlık etkileri:

Yakılan anızların neden olduğu yoğun duman, kent merkezinde hava kalitesinin düşmesine yol açıyor. Bu durum, solunum sorunu olanlar ve hassas gruplar için ek sağlık riski oluşturuyor. Yoğun duman tabakası, görüş mesafesini azaltırken, uzun vadede hava kirliliğinin toplumsal etkileri üzerinde endişe yaratıyor.

Yetkililer ve çevre uzmanları, anız yakımı yerine kalan bitki atıklarının toprağa kazandırılması veya çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uygulanan yöntemlerin değişmemesi halinde hem ekosistem hem de kent halkının yaşam kalitesi olumsuz etkilenmeye devam edecek.

Edirne’de anız dumanı alarmı: Hava kirliliği kritik seviyeye çıktı