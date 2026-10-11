Ev sahibi fırsatı değerlendiremedi: Sakaryaspor-İskenderunspor 2-2

maç sonucu ve genel değerlendirme:

Sakaryaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında sahasında İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri maçın seyrini, takımların performansını ve maç içi yaşanan duraksamaları değerlendirdi.

bozkurt: evimizde beklenmedik puan kaybı:

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, evlerinde beklenmedik bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Bozkurt, evimizde, taraftarlarımızın önünde hiç hesapta olmayan iki puan kaybettik ve maça başlangıcımız iyiydi, bu maçı kazanmamız gerekiyordu şeklinde konuştu. Rakibin Sakarya'ya gelip direnç göstermesini takdir eden Bozkurt, ligde iyi başladıklarını ancak eksiklerin üzerine gideceklerini vurguladı.

özdemir: arzulu oyun ve tribün tepkileri:

İskenderunspor Teknik Direktörü Zeyni Özdemir, karşılaşmanın zor geçtiğini ve takımının daha arzulu oynadığını belirtti. Özdemir, Sakaryaspor büyük bir camia ve 5 haftadır namağlup ilerliyordu, buraya gelirken zor bir maç olacağını biliyorduk ifadelerini kullandı. Son dakikalarda galibiyetin de gelebileceğini belirten teknik direktör, takımı için alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Maç içindeki duraksamalara ilişkin konuşan Özdemir, pozisyonları zaman geçirme olarak adlandırmamak gerektiğini ve bu tür durumların puan mücadelesinde futbolda olağan olduğunu savundu. Ayrıca taraftarların tarafıma attığı bazı maddeler oldu, bunlar elbette hoş şeyler değil diyerek tribünlerde yaşanan gerilime de dikkat çekti.

Her iki teknik direktörün açıklamaları, maçın hem saha içindeki mücadele açısından dengeli geçtiğini hem de tribünlerin karşılaşmanın atmosferine etki ettiğini ortaya koydu. Sakaryaspor cephesinde Bozkurt, bu sonucu bir ders olarak gördüklerini ve eksikler üzerinde çalışarak kenetleneceklerini ifade ederken, Özdemir İskenderunspor'un yoluna devam ettiğini ve takımın daha iyiye gideceğini belirtti.

Sakaryaspor'un sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.