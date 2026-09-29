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Ekimde raylara dönen Turistik Karaelmas Ekspresi ile Batı Karadeniz keşfe açılıyor

Uraloğlu, Ankara‑Zonguldak Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2 Ekim 2026'da başlayacağını; hafta sonları 7 vagon ve 120 yolcu kapasiteli hizmet vereceğini duyurdu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ekimde raylara dönen Turistik Karaelmas Ekspresi ile Batı Karadeniz keşfe açılıyor

Turistik Karaelmas Ekspresi ekimde yeniden sefere çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara‑Zonguldak arasında işleyecek olan Turistik Karaelmas Ekspresinin ekim ayında yeniden raylara ineceğini açıkladı. Proje, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirildi ve demiryolu turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

sefer takvimi ve saatleri:

Bakan Uraloğlu, ekspresin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim 2026 tarihinde başlayacağını belirtti. Ankara‑Zonguldak seferleri cuma günleri saat 23.00'te, Zonguldak‑Ankara seferleri ise cumartesi günleri saat 23.00'te gerçekleştirilecek. Ayrıca Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek seferlerin 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak'tan Ankara'ya dönüşlerin ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

vagon düzeni ve geçmiş seferler:

Turistik Karaelmas Ekspresi, toplam 7 vagon ile hizmet verecek; bunların 6'sı yataklı ve 1'i yemekli olarak düzenlendiği, trenin toplam 120 yolcu kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Uraloğlu, ekspresin ilk turistik seferlerinin 2025 yılında yapıldığını ve Ankara‑Zonguldak‑Ankara parkurunda geçen yıl 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlendiğini hatırlattı.

Bakan, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin güzergâh üzerindeki şehirlerin tarihî, kültürel ve doğal değerlerinin keşfine olanak tanıyacağını vurguladı. Uraloğlu, trenin Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bir rota sunduğunu belirterek, bunun demiryolu ile turizmi buluşturacağına dikkat çekti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TCDD TAŞIMACILIK AŞ, BATI KARADENİZ KALKINMA...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TCDD TAŞIMACILIK AŞ, BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) VE ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ'NİN EKİM AYINDA YENİDEN RAYLARA İNECEĞİNİ BELİRTTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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