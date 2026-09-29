Antalya’nın yarınlarına yatırım: ATSO’nun 2022-2026 dönemi raporu

ATSO'nın 2022-2026 dönemi değerlendirmesi:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2022-2026 çalışma döneminde oda tarafından hayata geçirilen projeleri, üyelere sunulan hizmetleri ve kentin uzun vadeli vizyonuna katkı sağlayan çalışmaları basınla paylaştı. Dört yıllık dönemde önceliklerinin kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek, üyelerin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek ve Antalya ekonomisinin geleceğine yatırım yapmak olduğunu vurguladı. Hacısüleyman, "Bizim görevimiz yalnızca mevcut sorunları dile getirmek değil, çözümün bir parçası olmak" diye konuştu.

Deprem yardımı ve saha çalışmaları:

Göreve kısa süre sonra yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası ATSO bünyesinde bir yardım toplama merkezi kuruldu. Oda aracılığıyla tır, iş makinesi, jeneratör, ısıtıcı ve temel ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine gönderildi; ATSO temsilcileri Hatay'da koordinasyona katılarak kurulan mutfaklarda yemek dağıtımı yaptı. Hacısüleyman, bu seferberliğin yönetim kurulu kadar meclis üyeleri, oda personeli ve Antalya iş dünyasının ortak çabasıyla yürütüldüğünü; dayanışmanın ve yerel koordinasyonun önemini öne çıkardı.

Üyelere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi:

ATSO binasında ticaret ve oda sicili birimleri modern alanlara taşındı, bekleme koşulları iyileştirildi ve işlem süreçleri hızlandırıldı. Binadaki tuvalet ve mutfak yenilemelerinin yanı sıra peyzajda su tasarrufu esaslı kurakçıl uygulamalara geçildi. Üyeler ve çalışanlar için açılan kafe-restoranda oda üyelerinin yaklaşık 70 bin kişi olarak çay, kahve ve su gibi ikramlardan ücretsiz yararlanabildiği; çalışanların ise uygun fiyatla yemek hizmeti alabildiği belirtildi.

Eğitim, dijitalleşme ve destek ofisleri:

ATSO Akademi aracılığıyla dört yılda yaklaşık 300 eğitim programı düzenlendi ve 12 bin kişi eğitimlerden faydalandı; katılımcı memnuniyeti oranı ise %94 olarak açıklandı. Proje Geliştirme ve Devlet Destekleri Ofisi kurularak üyelerin devlet destekleri, hibeler ve teşvikler hakkında bilgilendirilmesine ağırlık verildi. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş birliği kapsamında haftada iki gün ATSO'da danışmanlık hizmeti sunuluyor. Meslek komitelerinin karar alma süreçlerini hızlandırmak adına 2023'te komitelere verilen 75 bin TL harcama yetkisi, 2026'da 200 bin TL'ye çıkarıldı ve komitelerin bağımsız organizasyon yürütmesi kolaylaştırıldı.

Sanayi yatırımları ve bölgesel projeler:

Korkuteli’nde planlanan organize sanayi bölgesi, 750 bin metrekarelik alan üzerinde düşünülüyor ve bölgede 84 fabrika kurulması, gıda, enerji, ambalaj, tarım, gübre ve un sektörlerine yönelik yatırımların yer alması planlanıyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Altyapı çalışmaları sürüyor; üstyapı yatırımlarıyla bölgenin Antalya ekonomisine katkısının artacağı ifade edildi. Akseki için sanayi sitesi protokolü imzalandı, Elmalı’da ise eğitim ve sağlık hizmetlerine katkı verecek iki katlı merkez tamamlanarak hizmete açıldı; merkezde kanser tarama hizmeti sunulması hedefleniyor ve gerekli cihazların temini için çalışmalar devam ediyor.

Turizm güvenliği, sektör sorunları ve politika öncelikleri:

Turizm tesislerinin yangın güvenliği için yaklaşık 1,5 yıl süren yoğun çalışmalar yürütüldü. Hacısüleyman, yangın güvenliğinin yalnızca kapı değişikliğiyle sağlanamayacağını; alarm, dedektör ve otomatik söndürme sistemlerinin bütüncül olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Tescilli yapılardaki uygulama sorunları ve mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar için çözüm arayışları sürdürüldü. ATSO ayrıca araç kiralama sektöründe yeterlilik belgesi uygulamasını gündeme taşıdı, depolama alanı ihtiyacını vurguladı ve enflasyon muhasebesinin işletmeler üzerindeki etkileri ile pazar günü çalışma düzenlemeleri gibi konulara destek verdi. Hacısüleyman, kent içi trafik için deniz ulaşımının geliştirilmesi, limanın daha etkin kullanımı, tarımsal ihracat desteği ve işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gibi başlıkların oda gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi.

Gençlik, kadın istihdamı ve uluslararası temaslar:

Yeni nesil ticaret buluşmaları, proje pazarı ve mentorluk programlarıyla iş dünyası ile gençler arasında köprü kuruluyor. Mentorluk projesinde 93 mentor ile 201 öğrenci bir araya getirildi. Kadın istihdamını artırmaya yönelik sanayi, turizm, tarım ve inşaat alanlarında projeler yürütüldü; özellikle tarımda kadınların üretim ve pazarlama becerilerini güçlendirmeye odaklanıldı. Akdeniz Üniversitesi ve diğer kurumlarla uluslararası fuar ve ticari organizasyonlara katılımlar sağlanarak Antalya firmalarının dış pazarlara açılmasına destek verildi.

Kültür, sağlık ve toplumsal sorumluluk adımları:

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yangın sonrası acil servisin yeniden hizmete alınması amacıyla ATSO meclisi oy birliğiyle 50 milyon TL destek kararı aldı. Kültür ve sanat alanında 29 sanatçının 76 eserten oluşan bir koleksiyon oluşturuldu; mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz’ın eserlerinin sergilendiği müze açıldı ve sessiz kütüphane projesi hayata geçirildi. Kaleiçi'nin geleceği, coğrafi işaretli ürünlerin artırılması ve kültürel mirasın korunması çalışmaları da sürdürüldü.

Hacısüleyman, tamamlanamayan çalışmaların da şeffaf bir şekilde paylaşıldığını; örneğin Akdeniz heykeli projesinin henüz tamamlanamadığını belirtti. Meclis toplantılarının canlı yayınlanması ve dört yılda yayımlanan 30 sayılık Vizyon gazetesinin kamu kurumları ve iş dünyasıyla paylaşılması gibi şeffaflık uygulamalarının önemine dikkat çekti. Konuşmasını, "Her sorunu çözmek mümkün olmayabilir. Ancak sorunları doğru tespit etmek, ilgili kurumlarla paylaşmak ve çözüm için birlikte hareket etmek bizim sorumluluğumuz. Antalya için çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle sonlandırdı.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF HACISÜLEYMAN, 2022-2026 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ, ANTALYA İŞ DÜNYASINA YÖNELİK HİZMETLERİ VE KENTİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.