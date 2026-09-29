Dolar 48,9959 +0,02%
Euro 55,5989 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,58 +0,84%
EUR/USD 1,1346 -0,24%
Brent Petrol 96,15 -1,72%
--°

Sinop'ta doğadan mantar toplayanlara sağlık uyarısı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sonbaharda doğada yetişen mantarlar konusunda uyardı; tanınmayan türlerin tüketimi zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta doğadan mantar toplayanlara sağlık uyarısı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uyarı:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sonbahar yağışlarının artmasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlara karşı vatandaşları uyardı. Kurum, bilinçsiz toplanan ve tüketilen mantarların ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümcül zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

neden riskli:

Yetkililer, mantarların dış görünüşü, rengi veya kokusuna bakılarak zehirliliklerinin anlaşılamayacağını vurguladı. Zehirli ve yenilebilir mantar türleri birbirine çok benzeyebilir, bu nedenle görünüme göre karar verilmemesi gerektiği ifade edildi.

uzman görüşü ve öneriler:

Müdürlük açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesi telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir. Mantarın görünüşü, rengi veya kokusu onun güvenli ve yenilebilir olduğunu kesinlikle göstermez. Zehirli ve yenilebilir mantarlar birbirine çok benzer. Tanımadığınız, kaynağı belli olmayan mantarları toplamayın ve tüketmeyin. Doğadan toplanan mantarlar, uzmanına danışılmadan kesinlikle tüketilmemelidir."

Yetkililer, sağlığın riske atılmaması gerektiğini belirterek vatandaşları mantar tüketiminde son derece dikkatli olmaya çağırdı. Kültür mantarlarının güvenle tüketilebileceği hatırlatıldı ve doğadan toplanan mantarlara yönelik uyarılara uyulmasının önemine dikkat çekildi.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SONBAHAR AYLARINDA YAĞIŞLARIN ARTMASIYLA BİRLİKTE DOĞADA...

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SONBAHAR AYLARINDA YAĞIŞLARIN ARTMASIYLA BİRLİKTE DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN MANTARLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI. DOĞADAN BİLİNÇSİZCE TOPLANAN MANTARLARIN TÜKETİMİNİN CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA, HATTA ÖLÜMCÜL ZEHİRLENMELERE YOL AÇABİLECEĞİ BELİRTİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan