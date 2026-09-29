Sinop'ta doğadan mantar toplayanlara sağlık uyarısı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uyarı:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sonbahar yağışlarının artmasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlara karşı vatandaşları uyardı. Kurum, bilinçsiz toplanan ve tüketilen mantarların ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümcül zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

neden riskli:

Yetkililer, mantarların dış görünüşü, rengi veya kokusuna bakılarak zehirliliklerinin anlaşılamayacağını vurguladı. Zehirli ve yenilebilir mantar türleri birbirine çok benzeyebilir, bu nedenle görünüme göre karar verilmemesi gerektiği ifade edildi.

uzman görüşü ve öneriler:

Müdürlük açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Tabiatta kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesi telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir. Mantarın görünüşü, rengi veya kokusu onun güvenli ve yenilebilir olduğunu kesinlikle göstermez. Zehirli ve yenilebilir mantarlar birbirine çok benzer. Tanımadığınız, kaynağı belli olmayan mantarları toplamayın ve tüketmeyin. Doğadan toplanan mantarlar, uzmanına danışılmadan kesinlikle tüketilmemelidir."

Yetkililer, sağlığın riske atılmaması gerektiğini belirterek vatandaşları mantar tüketiminde son derece dikkatli olmaya çağırdı. Kültür mantarlarının güvenle tüketilebileceği hatırlatıldı ve doğadan toplanan mantarlara yönelik uyarılara uyulmasının önemine dikkat çekildi.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SONBAHAR AYLARINDA YAĞIŞLARIN ARTMASIYLA BİRLİKTE DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN MANTARLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI. DOĞADAN BİLİNÇSİZCE TOPLANAN MANTARLARIN TÜKETİMİNİN CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA, HATTA ÖLÜMCÜL ZEHİRLENMELERE YOL AÇABİLECEĞİ BELİRTİLDİ.