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Kampüs kapısında çay, simit ve bilgi: Tekirdağ'dan öğrencilere sıcak başlangıç

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni akademik yılın başlangıcında kampüs girişinde öğrencilere simit, içecek ve bilgi ikramı yaptı; talepleri dinledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kampüs kapısında çay, simit ve bilgi: Tekirdağ'dan öğrencilere sıcak başlangıç

Tekirdağ'da üniversitelere kampüs girişinde karşılama

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni akademik yılın başlamasıyla kente gelen üniversite öğrencileri için kampüs girişinde karşılama etkinliği düzenledi. Gün boyu devam eden organizasyonla gençlerin yeni döneme sıcak ve destekleyici bir başlangıç yapması hedeflendi.

Etkinlikte yapılan ikram ve görüşmeler:

Belediye ekipleri kampüs kapısında simit, sandviç, çay, kahve ve meyve suyu ikramında bulundu. Aynı zamanda öğrencilerle doğrudan sohbetler gerçekleştirildi, kent yaşamına ilişkin talep ve beklentiler not alındı. Ekipler, gençlerin kente daha hızlı adapte olabilmesi için hem birebir görüşmeler yaptı hem de bilgi paylaşımında bulundu.

Belediye destekleri ve başkanın mesajı:

Etkinlik kapsamında öğrencilere Tekirdağ'daki sosyal, kültürel ve sportif imkânlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Belediye yetkilileri, ulaşım kolaylıkları ile birlikte TEK Genç Akademi, Dijital Gençlik Merkezi, spor tesisleri, burs imkânları ve kültür-sanat etkinliklerinin gençlerin akademik ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, "Gençlerimizin geleceği, ülkemizin geleceğidir." ifadelerini kullandı ve tüm öğrencilere yeni akademik yılda sağlık, mutluluk ve başarı diledi. Başkan Yüceer, ihtiyaç duydukları her an gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlik, belediye ekiplerinin öğrencilerle birebir temas kurması ve kentin sunduğu imkânlar hakkında bilgi aktarılmasıyla son buldu; yetkililer benzer çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ AKADEMİK YILIN BAŞLAMASIYLA KENTE GELEN ÜNİVERSİTE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ AKADEMİK YILIN BAŞLAMASIYLA KENTE GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARŞILAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. KAMPÜS GİRİŞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ İKRAMLARDA BULUNULURKEN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA SICAK BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARI AMAÇLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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