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Karabük'te öğrenci huzuru için yurt ve yerleşke güvenliği güçlendirilecek

Karabük'te valilik öncülüğünde yapılan toplantıda, KBÜ öğrencilerinin huzur ve güvenliği için yurt, yerleşke ve denetim uygulamaları masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabük'te öğrenci huzuru için yurt ve yerleşke güvenliği güçlendirilecek

Karabük'te öğrenci huzuru için yurt ve yerleşke güvenliği güçlendirilecek

Vali Oktay Çağatay başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu" toplantısında, Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) gelen öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya katılanlar:

Toplantıya Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile ilgili birim yetkilileri katıldı.

Görüşülen önlemler:

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Huzurlu Üniversite Güvenlik Standartları" çerçevesinde analiz ve değerlendirmeler yapıldı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver tarafından öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Komisyon, KBÜ'ye bağlı yüksekokulların, yerleşkelerin ve yurtların fiziki durumlarını güvenlik açısından tek tek ele aldı. Ayrıca KYK yurtları ile özel yurtların kapasiteleri değerlendirildi ve özel yurt ile pansiyonların sıkı denetiminin sağlanması kararlaştırıldı.

Yerleşkelere yönelik teknik ve idari güvenlik tedbirleri görüşüldükten sonra, yapılan değerlendirmeler ışığında uygulamaya alınacak adımların planlanmasıyla toplantı sona erdi.

KARABÜK&#039;TE VALİ YARDIMCISI KEREM SÜLEYMAN YÜKSEL BAŞKANLIĞINDA &quot;ÜNİVERSİTELERDE HUZUR VE GÜVENİ...

KARABÜK'TE VALİ YARDIMCISI KEREM SÜLEYMAN YÜKSEL BAŞKANLIĞINDA "ÜNİVERSİTELERDE HUZUR VE GÜVENİ ARTIRMA İL KOMİSYONU TOPLANTISI" YAPILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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