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Karabük'te ilköğretim haftası yeni eğitim-öğretim yılına renk kattı

Karabük'te Anayasa İlkokulunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ilköğretim haftası törenle başladı; protokol ve öğrencilerin gösterileriyle sürdü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük'te ilköğretim haftası yeni eğitim-öğretim yılına renk kattı

Karabük'te ilköğretim haftası yeni eğitim-öğretim yılına renk kattı

Karabük’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen İlköğretim Haftası kutlaması Anayasa İlkokulunda yapıldı. Programa Vali Oktay Çağatay, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

protokol ve açılış konuşması:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaz döneminde eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalar ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

gösteriler ve seremoniler:

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Anayasa İlkokulu öğrencisi Elanur Özçelik "Mutluyum" şiirini seslendirdi. Anayasa İlkokulu tarafından hazırlanan müzikli gösterinin ardından Şehit Mehmet Esen Ortaokulu öğrencisi Ebrar Naz Pazarlıoğlu "Okul" adlı şiiri okudu. Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Genç Osman" adlı müzikli gösteriyi sundu ve Şehit Mehmet Esen Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Programın sonunda Anayasa İlkokulu öğrencileri, okula ilk kez başlayanlar için "Hoş Geldiniz" seremonisi düzenledi.

Programın ardından Vali Oktay Çağatay sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerle bir araya gelip yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KARABÜK’TE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI, TÖRENLE KUTLANDI.

KARABÜK’TE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI, TÖRENLE KUTLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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