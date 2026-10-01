Erzincan'da KPSS ön lisans için kurumlar sınav koordinasyonunu güçlendirdi

toplantı ve amaç:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında yapıldı ve sınavın sorunsuz yürütülmesine odaklandı.

katılımcılar ve görev dağılımı:

Toplantıda kurumları temsilen Jandarma Üsteğmen İlknur Karaağaç, EBYÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Demir hazır bulundu. Katılımcılar arasında sınavın güvenliği, sınav evraklarının takibi ve sınav merkezlerine ulaşım konularında görev ve sorumlulukların netleştirilmesi amaçlandı.

tedbirler ve koordinasyonun önemi:

Toplantıda sınav hazırlıkları kapsamında güvenlik tedbirleri, ulaşım planlaması ve kurumlar arası iletişim kanallarının etkin kullanımı ele alındı. Yapılacak çalışmaların zamanında ve koordineli biçimde yürütülmesi için ilgili birimlerce alınacak aksiyonlar değerlendirildi ve sorumluluk dağılımı üzerinden ilerleme sağlanması kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, sınavın sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, görev alan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarı diledi.

ERZİNCAN’DA KPSS ÖN LİSANS SINAVI ÖNCESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI