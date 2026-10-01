Erzincan'da deprem masası toplandı: İRAP 2. dönem öncelikleri ele alındı

Erzincan'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü koordinesinde 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde Deprem Afet Masası Çalıştayı gerçekleştirildi. Toplantı, 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında yürütülen değerlendirme sürecinin önemli bir adımını oluşturdu.

çalıştayın kapsamı ve amaçları:

Çalıştayda il genelindeki deprem risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının değerlendirilmesi ana gündem maddeleri olarak yer aldı. Oturumlarda planlama, erken uyarı sistemleri, kentsel dayanıklılık ve toplum bazlı hazırlık gibi alanlarda mevcut durum ele alındı ve önceliklerin belirlenmesine yönelik tartışmalar yapıldı.

paydaş katılımı ve sonraki adımlar:

Etkinlik, paydaş kurumların katılımıyla yürütüldü ve kurumların katkılarıyla Deprem Afet Masası tamamlandı. Bu toplantı, İRAP 2. dönem çalışmaları kapsamında dört farklı afet türü için planlanan çalıştayların ikinci halkasını oluşturdu. Çalıştayta elde edilen bulgular, il düzeyinde risk azaltma stratejilerinin güncellenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için yol gösterici olacak.

Çalıştay sonuçlarının uygulanmasıyla, Erzincan'da afetlere karşı hazırlığın artırılması ve deprem kaynaklı risklerin sistematik biçimde azaltılması hedefleniyor.

ERZİNCAN’DA DEPREM AFET MASASI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ