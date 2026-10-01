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EBYÜ’de 'Bizim Gök Kubbemiz' için iş birliği olanakları ele alındı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut yönetimindeki heyet, 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi kapsamında EBYÜ ile eğitim iş birliği imkanlarını görüştü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

EBYÜ’de 'Bizim Gök Kubbemiz' için iş birliği olanakları ele alındı

Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve beraberindeki heyet, "Bizim Gök Kubbemiz" Projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret etti. Heyet, üniversite yönetimiyle proje çerçevesinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ve karşılıklı ziyaret programları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda, proje kapsamında İstanbul ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki eğitim kurumları arasında kurulacak iş birliklerinin kapsamı ele alındı. Katılımcılar, eğitim kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, karşılıklı ziyaretler ile ortak etkinliklerin düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Koordinasyon ve beklentiler:

Heyetin ziyaretinde, sürecin koordinasyonunun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirterek Karabulut ve heyetine teşekkür etti.

Taraflar, proje kapsamında yürütülecek iş birliklerinin uygulama adımlarını ve karşılıklı destek mekanizmalarını değerlendirdi. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sonlandı ve ilerleyen dönemde atılacak somut adımların planlanması için iletişim kanallarının açık tutulacağı ifade edildi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT KARABULUT VE BERABERİNDEKİ HEYET, &quot;BİZİM GÖK...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT KARABULUT VE BERABERİNDEKİ HEYET, "BİZİM GÖK KUBBEMİZ" PROJESİ KAPSAMINDA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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